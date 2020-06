Capuano, CardioTAC negativa alla clinica Montevergine L'esame, eseguito dal dottor Spidalieri, ha fugato ogni residuo dubbio sulle condizioni del mister

La CardioTAC alla quale si è sottoposto questa mattina, presso la Clinica Montevergine, Ezio Capuano ha dato esito negativo. L'esame, eseguito dal dottor Gianluca Spidalieri, ha fugato definitivamente ogni tipo di dubbio in merito alle condizioni dell'allenatore dei biancoverdi, che lo scorso sabato pomeriggio è stato costretto al ricovero presso l'ospedale di Melfi in seguito a un malore. Un'aritmia, accompagnata da pressione alta, ha fatto optare per una notte sotto osservazione, ma già ieri il tecnico è stato dimesso e, pur vedendosi costretto a saltare il pellegrinaggio a Montevergine con società e squadra, ha diretto l'allenamento dei lupi così come sta facendo questo pomeriggio. Un sospiro di sollievo per il club, la squadra, la famiglia, gli amici e i calciatori. Testa definitivamente alla Ternana, avversaria dell'Avellino (mercoledì, ore 20,30) allo stadio “Liberati” nel primo turno dei playoff. L'imperativo è vincere entro il novantesimo per andare avanti e regalarsi la sfida al “Viviani” contro il Potenza, in programma domenica prossima.