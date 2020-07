Ternana - Avellino, probabili formazioni e presentazione gara Al "Liberati" (ore 20,30) la gara valida per il primo turno dei playoff di Serie C

L'Avellino insegue un sogno, per realizzarlo servirà un'autentica impresa, a partire da questa sera. Centoquindici giorni dopo i biancoverdi tornano in campo per una gara ufficiale. Alle 20,30, al “Liberati”, contro la Ternana, ironia della sorte ultimo avversario affrontato, e battuto, prima del lockdown, il fischio d'inizio del primo turno dei playoff. I lupi devono vincere entro il novantesimo per andare avanti così come dovranno continuare a fare sino alle eventuali final four per effetto del decimo posto, l'ultimo utile, attraverso cui si sono qualificati alla griglia per contendersi la Serie B. Sta per scoccare l'ora del quarto confronto stagionale con le fere. Il bilancio dei precedenti è di due vittorie irpine, in campionato, e di una per gli umbri, in Coppa Italia di Serie C. Proprio perdendo la finale della kermesse tricolore, sabato scorso, a Cesena, contro la Juventus Under 23, gli uomini di Gallo hanno visto sfumare la possibilità di accedere direttamente alla fase nazionale, “condannandosi” a incrociare di nuovo Capuano, all'esordio assoluto negli spareggi promozione. Capitolo formazioni. Il mister di Pescopagano dovrebbe confermare il 3-4-2-1 che stava utilizzando prima della pandemia di Covid-19 con Tonti tra i pali; Illanes, Laezza e Bertolo in difesa; Celjak, Di Paolantonio, De Marco e Parisi a centrocampo; Micovschi e Izzillo alle spalle dell'unica punta Albadoro. Quest'ultimo è in ballottaggio con Pozzebon. La sorpresa potrebbe essere rappresentata dall'esclusione di Di Paolantonio che, come Tonti, Albadoro e Alfageme, ha esteso il proprio contratto sino al prossimo 31 agosto soltanto nella giornata di ieri. In tal caso toccherebbe a Garofalo vestire una maglia da titolare. I rossoverdi devono fare a meno dello squalificato Palumbo in mediana: dentro Salzano. In difesa rientra Bergamelli. In attacco, Furlan a sostegno di Ferrante e Partipilo.

Ternana - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio "Liberati" (ore 20,30)

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Bergamelli, Mammarella; Paghera, Salzano, Verna; Furlan; Ferrante, Partipilo. A disp.: Marcone, Tozzo, Celli, Diakité, Vantaggiato, Mucciante, Marilungo, Torromino, Sini, Defendi, Nesta, Damian. All.: Gallo.

Indisponibili: Proietti, Suagher.

Squalificati: Palumbo.

Ballottaggi: Bergamelli - Celli: 55% - 45%; Salzano - Damian: 55% - 45%.

Avellino (3-4-2-1): Tonti; Illanes, Zullo, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Izzillo; Albadoro. A disp.: Pellecchia, Palmisano, Morero, Rossetti, Ferretti, Bertolo, Njie, Alfageme, Evangelista, Pozzebon, Garofalo, Federico, Rizzo. All.: Capuano.

Indisponibili: Dini, Sandomenico.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Di Paolantonio - Garofalo: 55% - 45%; Albadoro - Pozzebon: 51% - 49%.

Arbitro: Meraviglia della sezione di Pistoia. Assistenti: Nuzzi della sezione di Valdarno e Garzelli della sezione Livorno.