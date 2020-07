Avellino, direttore sportivo: avanza Rubino Fine settimana di riflessione per la società. Poker di tecnici in caso di esonero di Capuano

Mandata in archivio l'eliminazione al primo turno dei playoff di Serie C, per l'Avellino sono ore determinanti per definire l'area tecnica da cui ripartire. Come ormai noto, Di Somma e Capuano sono in bilico. Il direttore sportivo non più legato contrattualmente al sodalizio irpino dallo scorso 30 giugno e ha chance di rimanere ridotte al lumicino, anche per il mancato ricorso agli introiti garantiti dal minutaggio nella stagione in corso: in pole position per sostituirlo ci sarebbe Raffaele Rubino, ora al Trapani. Le sue quotazioni sono in rialzo nelle ultime ore. Stefano Trinchera, ex capitano dei lupi negli anni novanta e attuale diesse del Cosenza e Aladino Valoti sono gli altri nomi sul taccuino. Ha, invece, un vincolo sino al 2021 con opzione per il prolungamento sino al 2022, e, dunque, più possibilità di restare il mister di Pescopagano, ma sulle valutazioni in corso pesano le tensioni con lo spogliatoio emerse con prepotenza in avvicinamento al match del “Liberati”. Piero Braglia, Fabio Pecchia, Antonio Calabro e Massimo Rastelli, in ordine sparso, rappresentano e rappresenterebbero più di semplici alternative. Si vedrà. All'inizio della prossima settimana i primi due, cruciali, nodi in vista della stagione 2020/2021 verranno districati.