Turris e Casertana sondano il "Partenio-Lombardi" Corallini e falchetti alla ricerca di uno stadio alternativo per le gare casalinghe

Come noto, la Turris è alle prese con il problema stadio. Dopo la promozione in Serie C, il “Liguori” è interessato da lavori di adeguamento richiesti dalla Lega Pro, ma l'impressione è che non saranno ultimati per il prossimo 29 luglio, data entro cui va indicato un campo di gioco alternativo per il campionato. Ecco perché, dopo i “no” per il “Torre” di Pagani e il “Viviani” di Potenza, i corallini avrebbero chiesto la disponibilità del “Partenio-Lombardi” di Avellino per disputare alcune partite in attesa di terminare gli interventi ricevendo, però, un altra risposta negativa. Il motivo? Anche la Casertana avrebbe prenotato l'impianto di contrada Zoccolari poiché alle prese con la costruzione del nuovo “Pinto”. Possibile, dunque, per la prossima stagione, un'alternanza tra Avellino e il club rossoblù per le gare casalinghe.