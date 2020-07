Avellino, spunta un possibile outsider per la panchina Domani non sarà, però, la giornata della presentazione del tecnico: ecco cosa verrà svelato

L'obiettivo era creare attesa e la campagna social dell'Avellino, a suon di parole chiave, ultima delle quali “#youth, “Gioventù”. L'età che precede la maturità. Il periodo di formazione che porta all'età adulta attraverso una serie di soglie, o categorie”, c'è decisamente riuscita, ma domani non sarà il giorno della presentazione del nuovo tecnico. Perché sommando #youth a #fondamenta è ormai evidente. Salvo colpi di scena, domani, alle 10,07 (in perfetta aderenza con la data, ndr) il club presieduto da Angelo D'Agostino svelerà i dettagli di quelli che erano, in fondo, sin dal primo istante successivo all'acquisizione della società, stati indicati come i punti fermi del nuovo corso biancoverde: lo stadio e il settore giovanile. Non ci sarà, dunque, la presentazione dell'erede di Ezio Capuano, silurato lo scorso martedì sera. In tal senso, però, proseguono i contatti con Auteri (che resta in pole position, ndr), Braglia (si è vociferato di un possibile incontro con il direttore sportivo Di Somma nella giornata odierna, ndr), Rastelli e Pecchia, ma occhio anche un'opzione a sorpresa, in grado di essere, potenzialmente, parte integrante del progetto ambizioso, ma pure giovane e improntato sui giovani, che lo stesso D'Agostino ha indicato come obiettivo in vista della prossima stagione: Leonardo Colucci, ex tra le altre di Vis Pesaro e Pordenone, potrebbe essere l'outsider.