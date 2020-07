Avellino, su il sipario sul nuovo settore giovanile D'Agostino: "Vogliamo imitare l'Atalanta. Vivaio sempre trascurato, per noi è al primo posto"

#daccapo #rinascita #fondamenta #youth. Svelato il significato dei quattro hashtag che hanno scandito la settimana dei tifosi biancoverdi: attraverso i propri canali social e quello youtube ufficiale, l'Avellino ha presentato il suo nuovo settore giovanile. A introdurlo le parole del presidente D'Agostino, che sin dall'acquisizione della società aveva indicato nella costruzione di una vivaio organizzato e strutturato una delle priorità: “Vogliamo imitare i grandi in questo progetto, società come l’Atalanta o altre realtà che hanno dimostrato che si può fare calcio partendo dai giovani. Non si costruisce certo dall’oggi al domani. Ci vorranno anni, finora il settore giovanile è stato sempre trascurato. Noi, invece, lo mettiamo al primo posto”.

Ed ecco, dunque, presentati i prescelti per dare inizio al lungo percorso: Giuliano Capobianco è il nuovo responsabile del settore giovanile; Alessandro Caruso, 35 anni di Marigliano, guiderà la Berretti che si allenerà al “Partenio-Lombardi”. Il serinese Roberto Filarmonico è il tecnico dell’Under 17. Luigi Molino proseguirà l’opera con l’Under 15 Nazionale e sarà anche il responsabile della Cantera, radicata sul territorio irpino. Infine, l’Under 14 sarà allenata da Paolo Festa, già fedelissimo di Dario Rocco nel recente passato. L’avvocato Gaetano Trimonti rivestirà il ruolo di segretario.