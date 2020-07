Avellino e Cavese a Sturno: "Speriamo di ospitarle entrambe" Dopo le polemiche, nota dell'hotel che ospita abitualmente le squadre per il ritiro pre-campionato

In merito alle tensioni innescatesi con l'Avellino per la concomitante richiesta dei biancoverdi di svolgere il ritiro a Sturno, nonostante la location fosse stata già prenotata, da tempo, dalla Cavese, è arrivato il comunicato dell'hotel che abitualmente ospita le squadre che svolgono il pre-campionato in altirpinia: "Premettendo che siamo legati in maniera affettiva ad ambedue le squadre, ci dissociamo nel modo più assoluto da false notizie circa favoritismi, per una e/o per l’altra squadra, che ci sono stati additati contro nelle ultime ore. Auspicando in una collaborazione per far collimare le date di entrambi i ritiri ed ospitare sia l'Avellino, sia la Cavese, porgiamo un affettuoso e caloroso saluto a entrambe le tifoserie e ai rispettivi staff tecnici".