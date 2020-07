Serie C, ecco quando inizierà il prossimo campionato Per il nodo contratti resta, però, l'incertezza sulle date dei ritiri pre-campionato

La stagione 2020/2021 di Serie C inizierà il prossimo 27 settembre. Ad annunciarlo, in un'intervista al sito vocedimantova.it, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. La notizia è fondamentale per i club, nell'ottica dell'organizzazione dei ritiri pre-campionato (Avellino e Cavese si "contendono" Sturno, ndr). Va, però, ricordato che resta impossibile, allo stato attuale, definire delle date precise poiché è necessaria una deroga della Federazione alla validità dei tesseramenti, effettivi dal prossimo primo settembre, che permetta di estendere la copertura assicurativa anche ai pre-contratti: scendere in campo e lavorare è, a oggi, burocraticamente irrealizzabile.