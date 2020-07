Calciomercato Avellino, confermati e obiettivi: il punto Contatti e negoziati sono ancora alla fase embrionale, ma il club ha già tanti nomi sul taccuino

Idee, contatti, ma anche la consapevolezza che il calciomercato entrerà davvero nel vivo solo quando i campionati e i playoff di Serie C saranno finiti; quando la situazione delle società che ce la faranno o meno a iscriversi, che andrà a determinare un preciso quadro degli svincolati a disposizione, sarà definita. In casa Avellino è, comunque, calma apparente. Difficile trattenere Fabiano Parisi, nel mirino di Genoa, Napoli e Lazio, che potrebbero girarlo in Serie B a Empoli o Salernitana, nonostante la speranza del club irpino sia di cederlo e trattenerlo in prestito per un'altra stagione. Nei piani le conferme di Alessandro Di Paolantonio e Diego Albadoro: il centrocampista piace, tra le altre, a Palermo, Pescara e Pordenone, in rigoroso ordine alfabetico, ma dopo l'esonero di Capuano non è più impossibile la sua permanenza; l'attaccante ha, invece, chiuso la stagione con 29 presenze e 5 gol tra campionato, Coppa Italia di categoria e spareggi promozione, ma, soprattutto, palesato una crescita esponenziale una volta trovata continuità di impiego, dimostrando che, se non fosse stato per i guai fisici che lo hanno spesso tormentato, sarebbe stato destinato a una carriera decisamente più ricca di soddisfazioni. In difesa si ripartirà, invece, da Vedran Celjak e Giuliano Laezza, che hanno offerto garanzie circa affidabilità e continuità di rendimento. A centrocampo da valutare la conferma del lionese, classe 2000, Vincenzo Garofalo. Sul taccuino delle possibili “new entry” ci sono, invece, due portieri in scadenza di contratto: Pietro Perina del Cosenza e Raffaele Ioime del Potenza. Per il reparto avanzato, mister Piero Braglia potrebbe provare a rivitalizzare una sua vecchia conoscenza: Allan Pierre Baclet, di proprietà della Reggina, in prestito con il magro bottino di 8 presenze e nessuna rete con la Virtus Francavilla nella passata annata agonistica, e piace Michele Volpe, ventiduenne centravanti del Frosinone, autore di 10 gol con la maglia della Viterbese dove è stato mandato a farsi le proverbiali ossa. Proseguono i contatti con il Torino per l'esterno offensivo Ben Lhassine Kone, anch'esso, come Perina, attualmente al Cosenza. Per il pacchetto arretrato, fari ancora puntati in casa silana, su Matteo Legittimo e Riccardo Idda, Occhio, però, per rimanere in tema di esperienza, pure a Gennaro Scognamiglio, che è in uscita dal Pescara.