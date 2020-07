L'Avellino in ritiro a Sturno, la Cavese cambia sede I metelliani avevano prenotato con anticipo, ma svolgeranno altrove il pre-campionato

Avellino e Cavese hanno sciolto il nodo relativo alla concomitante richiesta di svolgere il ritiro pre-campionato a Sturno. Il club metelliano aveva prenotato con largo anticipo sino alla metà di agosto, per i suoi tesserati, le stanze dell'hotel che sorge a due passi dallo stadio “Il Castagneto”, ma, successivamente, era arrivata anche la richiesta di usufruire dell'impianto di gioco e della struttura alberghiera pure da parte dell'Avellino, dal 13 agosto e per un circa un mese. Da qui, momenti di tensione per una sorta di incidente diplomatico, risolto dalla società blufoncé: in seguito alla comunicazione ufficiale che il prossimo campionato di Serie C inizierà il prossimo il 27 settembre, la Cavese si è, infatti, messa alla ricerca di una struttura che potesse ospitarla per buona parte del mese di settembre lasciando così campo libero all'Avellino.