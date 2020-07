Serie C, gioia Reggiana: torna in B dopo 21 anni, Bari k.o. Al "Mapei Stadium - Città del Triolore" gol decisivo di Kargbo al 50'

Dopo 21 anni la Reggiana torna in Serie B: al “Mapei Stadium - Città del Tricolore” i granata hanno battuto il Bari per 1-0 nella finale playoff di Serie C. A decidere il match, un gol di Kargbo al 5' della ripresa dopo due pali colpiti a stretto giro di posta, in avvio di gara, dagli emiliani. L'Avellino dovrà, dunque, vedersela anche con i pugliesi nella prossima stagione, nonostante mister Braglia, nel giorno della sua presentazione ufficiale, si fosse augurato di non incrociare la strada con i biancorossi pugliesi auspicandone il salto di categoria per avere un avversario in meno nella lotta per la Cadetteria.

Il tabellino.

Reggio Audace - Bari 1-0.

Marcatore: st 5' Kargbo.

Reggio Audace (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Rozzio, Costa; Libutti (27' st Staiti), Rossi (27' st Lunetta), Varone (41' st Espeche), Favalli (20' st Kirwan); Radrezza; Zamparo (20' st Marchi), Kargbo. A disp.: Narduzzo, Martinelli, Espeche, Kirwan, Lunetta, Staiti, Pellizzari, Marchi, Serrotti, Zanini, Valencia, Scappini. All.: Alvini.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Maita (21' st Scavone), Schiavone (21' st Bianco), Hamlili (31' st Terrani) ; Laribi; Simeri (Costantino 7' pt; 31' st D'Ursi), Antenucci A disp.: Marfella, Liso, Perrotta, Corsinelli, Berra, Bianco, Folorunsho, Scavone, Terrani, D'Ursi, Costantino. All.: Vivarini.

Arbitro: Daniele Paterna della sezione Teramo. Assistenti: Gabriele Nuzzi della sezione di Valdarno e Marco Trinchieri di Milano. Quarto uomo: Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

Note: Ammoniti: Rossi, Antenucci, Staiti, D’Ursi. Angoli: 8-5. Recupero: pt 2'; st 5'.