Turris, doccia gelata per lo stadio: corsa contro il tempo La Lega Pro avrebbe posto il proprio veto all'indicazione del Partenio in alternativa al Liguori

Sarebbe clamorosamente salata l’opzione “Partenio-Lombardi”, quale stadio alternativo al “Liguori”, che la Turris era pronta a inserire a corredo della propria domanda di iscrizione. Nonostante il via libera dal Comune di Avellino e dalla Prefettura del capoluogo irpino, la Lega Pro avrebbe, infatti, comunicato alla dirigenza corallina che tre squadre (Avellino, Casertana e, per l'appunto, la Turris, ndr) per un solo impianto sportivo, anche se soltanto in maniera meramente formale, sono troppe. Per il presidente Antonio Colantonio inizierebbe così una nuova corsa contro il tempo: entro il 29 luglio, salvo ulteriori colpi di scena, andrebbe trovato un nuovo impianto di gioco disponibile, che permetterebbe di tamponare l'attesa per l'omologazione del manto in erba sintetica del già citato Liguori, pena una clamorosa esclusione dalla prossima Serie C.