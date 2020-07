Potenza con il fiato sospeso, il comunicato della società Il club lancia un nuovo grido d'allarme in vista delle scadenze per l'iscrizione al campionato

Il Potenza Calcio ha comunicato che, a oggi, non è pervenuta alcuna manifestazione d'interesse al fine di rilevare la Società, né tantomeno la volontà di sostenere l'attuale gestione del club. I vertici societari hanno smentito le notizie sui presunti incontri ai quali avrebbe partecipato il presidente Salvatore Caiata, rimarcando l'assenza di contatti, anche in forma indiretta, tramite l'amministrazione Regionale e Comunale. Il Potenza Calcio ha ribadito la piena disponibilità per la cessione delle quote o per un eventuale allargamento delle basi societarie, soprattutto alla luce delle imminenti scadenze inerenti l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C.