Verso Viterbese-Avellino, l'arbitro sarà Fontani Nessun precedente con i lupi. Ko a Reggio Calabria per i laziali nella sfida diretta dal toscano

La gara Viterbese-Avellino, valida per la seconda giornata del girone C di Serie C, in programma sabato alle 20.45, sarà diretta da Federico Fontani di Siena, coadiuvato dagli assistenti Mauro Dell'Olio di Molfetta e Davide Meocci di Siena con Leonardo Tesi di Lucca quarto uomo. Nessun precedente per l'Avellino con Fontani. Il fischietto toscano ha diretto, invece, un match della Viterbese, la trasferta con la Reggina (sconfitta dei laziali con il risultato di 3-1).