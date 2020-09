Serie C, rose da 24 calciatori: accordo Lega Pro - AIC Tanti i temi trattati nell'assemblea. Ghirelli: "Per chiudere occorreva arrivare a 24"

Assemblea di Lega Pro in mattinata e venerdì sarà ratificato l'accordo, raggiunto dai dirigenti della terza serie e l'Assocalciatori. "Nell’incontro convocato dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ringrazio, avevo proposto di passare da 22 a 23 giocatori per quello che riguardava le liste: ma per chiudere occorreva arrivare a 24. - ha spiegato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli - In questo contesto noi acquisiamo 2 punti chiave: le liste e il minutaggio. Abbiamo anche posto il tema delle risorse per lo sviluppo della formazione di giovani talenti".

La riapertura graduale degli stadi per gli introiti biglietti-abbonamenti, la modifica sui tempi dei test nel protocollo sanitario, il caso Trapani e i diritti tv: tanti i temi trattati dall'assemblea che venerdì discuterà di una diversa ripartizione dei fondi della legge Melandri. "Questa è una Serie C con club di alto profilo che ragionano a sistema. Sono un valore del calcio che fa bene al Paese", ha aggiunto Ghirelli.