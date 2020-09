Calciomercato Avellino, due colpi in canna per il centrocampo Doppia operazione a titolo temporaneo con un solo slot per i prestiti che andrebbe occupato

L'Avellino è pronto a lanciare l'assalto finale per ottenere le prestazioni sportive del centrocampista Mungo, di proprietà del Teramo. Preso atto del considerevole esborso economico che sarebbe necessario per rilevarne il cartellino e coprirne l'ingaggio, il direttore sportivo Di Somma sta lavorando al trasferimento in biancoverde con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, senza dimenticare che l'operazione a titolo temporaneo non andrebbe a occupare uno degli otto slot disponibili per questo tipo di operazioni essendo relativo a un club di pari categoria. Anche per questo, per la mediana, i lupi, potrebbero raddoppiare affiancando a Mungo pure un under: Errico del Frosinone. Il classe 1999 piace molto, come Mungo, a mister Braglia e, dopo un'iniziale “fumata grigia”, con l'approssimarsi della fine del mercato, i tempi sembrano essere maturi. E a proposito di settore nevralgico, la Turris ha battuto la concorrenza irpina e del Monopoli per Tascone. Contratto biennale e presentazione ufficiale per l'ex, tra le altre, di Pescara e Casertana: “Mi hanno cercato diverse squadre, ma appena ho saputo dell'interessamento della Turris non ho esitato a far portare avanti la trattativa.” ha spiegato Tascone.