Dal Preturo all'Avellino, la favola di Caliano Tredici gol con il Montoro, il classe 2005 è entrato a far parte del settore giovanile dei lupi

L'attaccante, classe 2005, Domenico Caliano è ufficialmente un calciatore dell'U.S. Avellino. Palpabile soddisfazione dell'ASD Preturo, che ha lo ha lanciato fungendo da trampolino di lancio per l'approdo nel settore giovanile del club biancoverde. “Siamo orgogliosi di poter contribuire alla valorizzazione dei talenti irpini. Il nostro obiettivo, da sempre, è formare e allenare al meglio i nostri ragazzi. Dallo staff e dalla dirigenza un grande in bocca al lupo a Domenico per questa esperienza calcistica.” si legge sulla pagina facebook del Preturo. Caliano inizia la sua avventura nella squadra del capoluogo irpino dopo aver messo a segno 13 gol con la maglia del Montoro, società con cui il Preturo collabora per scovare e svezzare ragazzi con potenzialità per provare ad affermarsi.