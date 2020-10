Una carriera tra le campane, ora Zito riparte dalla Serie D L'ex Benevento, Juve Stabia, Avellino, Salernitana e Casertana riabbraccia mister Ginestra

Per Antonio Zito è il momento di iniziare una nuova avventura professionale. L'esperto centrocampista, ex, tra le altre, di Benevento, Juve Stabia, Avellino e Salernitana, ha firmato un biennale con il Picerno dopo aver risolto il suo rapporto con la Casertana. Per i lucani, retrocessi d'ufficio in Serie D, si tratta di un'importante operazione di mercato, come certificato dalla concorrenza, battuta, di club di Lega Pro. A perfezionare l'ingaggio è stato il direttore generale Vincenzo Greco, che ha permesso al tecnico Ginestra di riaverlo alle sue dipendenze. Su Instagram lo ha calorosamente salutato l'amico di vita e mille battaglie calcistiche, Luigi Castaldo, che potrebbe tornare tra le file dell'Avellino sul gong della finestra "estiva" di calciomercato.