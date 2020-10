Avellino, il colpo finale in attacco. E non si molla Errico I biancoverdi puntano a chiudere il calciomercato con almeno tre innesti di assoluto valore

L'Avellino, che ha preso Zennaro a titolo temporaneo dal Genoa, classe 2000 è in grado di agire sia a centrocampo, sia sulla trequarti, e in procinto di assicurarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto le prestazioni sportive e l'esperienza di Mungo, dal Teramo, non molla la presa per Errico del Frosinone. Due innesti certi, tre possibili, per chiudere il cerchio del settore nevralgico con un altro under versatile, che può essere adattato pure sulla corsia mancina al posto di Tito. Si vedrà. Intanto, ci sono Castaldo e Citro in cima alla lista dei desideri per il reparto avanzato: il primo potrebbe arrivare con un'accelerazione last minute in seguito a un lungo tira e molla che si è protratto per tutta l'estate, permettendo alla Casertana di alleggerire il proprio monte ingaggi; il secondo incarna perfettamente il profilo indicato da Braglia per rendere ancor più completo, per caratteristiche tecniche e fisiche, la batteria di avanti a sua disposizione. Dato il valore dei calciatori, per il classico gioco delle parti, si arriverà nell'imminenza della chiusura del mercato per porre il classico punto esclamativo sui negoziati. Si preannuncia un rush finale di trattative infuocato. Il 5 ottobre, giù il sipario.