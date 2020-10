Avellino, ecco le date dei recuperi con Turris e Bisceglie Calendario Serie C, ufficializzate anche data e orario del match in trasferta contro il Foggia

Adesso è ufficiale. Come anticipato con disappunto dal tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo della Viterbese, per i biancoverdi si preannuncia un vero e proprio tour de force in seguito al rinvio dei match con la Turris ed il Bisceglie. La gara i corallini, che domenica scorsa è stata sospesa al 10' per impraticabilità del rettangolo di gioco, a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo irpino e sulla provincia, verrà recuperata mercoledì 28 ottobre con calcio d'inizio alle 15.

Avellino - Bisceglie, posticipata in seguito al rpiescaggio in Serie C dei pugliesi, non si giocherà mercoledì prossimo, come da calendario, ma mercoledì 18 novembre alle 20,45.

Nel mezzo di disputerà Foggia - Avellino, fissata per giovedì 22 ottobre alle 20,45, dato che il precedente lunedì i lupi sfideranno la Juve Stabia al "Partenio-Lombardi". In arrivo settimane senza respiro, in cui la classifica andrà mossa con costanza, nonostante i tanti appuntamenti ravvicinati.