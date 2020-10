Calciomercato, l'Avellino prepara gli ultimi colpi Regista e seconda punta le priorità. Da registrare un doppio ritorno di fiamma

A Milano, il direttore sportivo Di Somma e l'amministratore unico della IDC, Giovanni D'Agostino, vivranno un lunedì intenso per completare l'organico a disposizione di Braglia. Domani, alle 20, giù il sipario sulla finestra "estiva" di calciomercato. L'Avellino va a caccia, innanzitutto, di un regista e di una seconda punta, ma sarà vigilie per cogliere l'attimo per eventuali colpi last minute. Capitolo centrocampo: nelle ultime ore c'è da registrare un ritorno di fiamma per Bruccini del Cosenza, che potrebbe essere liberato in seguito agli ingaggi di Ba e Petre firmando un triennale con i biancoverdi. Occhio anche a Firenze, ai margini della Salernitana. Ridotte, ma non del tutto estinte le chance di un tentativo finale per Mungo del Teramo. Per l'attacco, accantonata l'opzione Fedato, che firmerà con la Casertana al pari dell'ex mezzala dei lupi Izzillo, plausibile un assalto finale a Castaldo, ancor più verosimile proprio dopo l'approdo di Fedato all'ombra della Reggia. Sul taccuino anche Citro, in scadenza di contratto con il Frosinone, ma si vagliano anche piste under. La giornata inizierà con l'annuncio dell'acquisizione a titolo temporaneo, dal Genoa, del classe 2000 Zennaro, in grado di agire sia in mezzo al campo, sia da trequartista.

