Avellino, ecco Errico. Di Somma: "Abbiamo saputo aspettare" Il centrocampista, classe 1999, approda in biancoverde con la formula del prestito oneroso

Adesso è ufficiale. L'Avellino ha acquisito dal Frosinone, a titolo temporaneo oneroso, le prestazioni sportive del centrocampista Andrea Errico. Nato a Roma il 1 gennaio 1999, Errico è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Frosinone con cui ha esordito tra i professionisti. Nella scorsa stagione, esperienza nel campionato di Serie C, con la Viterbese. In forza ai laziali ha collezionato 28 presenze mettendo a segno 2 gol e fornendo due assist per i compagni di squadra. Prima di trasferirsi in prestito all’Avellino ha fatto il suo esordio stagionale con la maglia del Frosinone, in Coppa Italia, nel match perso contro il Padova. “Il discorso per Errico era aperto da tempo con il Frosinone." - ha dichiarato il direttore sportivo Salvatore Di Somma - "Abbiamo aspettato le valutazioni della società laziale che inizialmente voleva tenerlo in Serie B. Appena è capitata l’occasione di portarlo in biancoverde, però, ne abbiamo subito approfittato. Si tratta di un centrocampista che può tornarci utile in più ruoli apportando indubbie qualità tecniche alla nostra mediana”.