Avellino - Juve Stabia, cambia l'orario del calcio d'inizio Esigenze televisive, la Lega Pro annuncia la variazione relativa al match del quinto turno di C

La Lega Pro ha comunicato che il calcio d'inizio di Avellino - Juve Stabia, in programma il prossimo lunedì 19 ottobre, valida per la quinta giornata del girone C di Serie C, è stato posticipato di un quarto d'ora per esigenze televisive: al "Partenio-Lombardi" si giocherà, dunque, a partire dalle 21.