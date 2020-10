Avellino, due ex attaccanti dei lupi ripartono dalla Serie D Svincolati dopo l'esperienza in biancoverde, ripartiranno da due formazioni ambiziose in LND

Due ex attaccanti dell'Avellino ripartiranno dalla Serie D. Diego Albadoro, nonostante la positiva stagione in biancoverde (29 presenze e 5 gol), conclusa in crescendo, riparte dall'ambizioso AZ Picerno dopo che la Paganese gli ha preferito Mendicino e declinata l'offerta dell'Acr Messina. A margine della seconda parentesi all'ombra del Partenio, Demiro Pozzebon si accasa, invece, al Bitonto, promosso in Serie C, ma retrocesso d'ufficio in LND per l'illecito sportivo che si è consumato con il già citato Picerno in occasione del match del 5 maggio 2019.