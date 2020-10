Avellino, il ritorno di Castaldo al Partenio due anni dopo Lavori di restyling non ancora ultimati allo stadio "Pinto", i falchetti giocheranno in Irpinia

Lavori di restyling allo stadio “Pinto” non ancora ultimati, la Casertana si prepara a essere accolta ad Avellino per il match “casalingo” contro la Ternana, in programma domenica con calcio d'inizio alle 17,30. La partita coinciderà con il ritorno al “Partenio-Lombardi”, in cui è stato grande protagonista, dopo un assenza durata ben due anni, di Castaldo: restato in rossoblù e non più ai margini del progetto tecnico; capitano dell'undici allenato da Guidi, è stato vicinissimo ai biancoverdi nel corso del mercato estivo. La quarta giornata del girone C di Serie C porterà in dote, però, anche il derby tra Paganese e Cavese, che scenderanno in campo in concomitanza con la sfida tra falchetti e fere. In palio punti salvezza tra due squadre che hanno scelto la linea verde e finora hanno raccolto meno di quello che avrebbero meritato. Scalda i motori pure l'Avellino, rimasto a guardare, ieri, nel turno infrasettimanale, in seguito al rinvio della sfida con il Bisceglie, e pronto alla supersfida alle 15, al “Barbera”, contro il Palermo. Stesso orario di Juve Stabia – Virtus Francavilla, con le vespe a caccia del pronto riscatto in seguito alla sconfitta per 1-0, rimediata a Lentini, contro il Catania. A chiudere il quadro degli incontri in calendario per le campane sarà Bisceglie - Turris. I corallini non vogliono smettere di sognare. Al “Liguori”, finora, percorso netto. È tempo del primo vero esame lontano dalle mura amiche.