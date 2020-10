Avellino, Errico: subito stop. Stiramento al bicipite femorale Infortunio per il neo-arrivato in biancoverde, che si è sottoposto ad esami strumentali

Fastidio in allenamento ed è stop immediato per Andrea Errico. Il centrocampista capitolino, classe '99, neo-arrivato in casa Avellino, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato uno stiramento al bicipite femorale destro. L'ex Viterbese non sarà, quindi, a disposizione di Piero Braglia per la trasferta di Palermo, in programma domenica (calcio d'inizio alle 15 allo stadio "Renzo Barbera"). Il tecnico aveva già sottolineato l'assenza di Errico nella conferenza stampa di presentazione della sfida. "Nei prossimi giorni verrà sottoposto alle cure mediche e fisioterapiche dello staff medico", così l'Avellino ha comunicato l'infortunio rimediato da uno degli ultimi acquisti del club irpino, al lavoro per la gara esterna, la seconda di un avvio stagionale alternato, con due rinvii.

Foto: pagina ufficiale Facebook U.S. Avellino 1912