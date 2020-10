Verso Palermo-Avellino, l'arbitro sarà Marcenaro Il fischietto di Genova dirigerà la gara tra rosanero e biancoverdi, valida per la quarta giornata

La gara Palermo-Avellino, valida per la quarta giornata del girone C di Serie C, in programma domenica alle 15, allo stadio "Renzo Barbera", sarà diretta da Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Gli assistenti saranno Riccardo Vitali di Brescia e Massimo Salvalaglio di Legnano con Antonino Costanza di Agrigento quarto uomo.