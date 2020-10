Palermo - Avellino, Boscaglia: "Iniziamo a vincere" Il tecnico dei rosanero lancerà subito il neo-acquisto Luperini nell'undici titolare

Messo in classifica il primo punto stagionale, per effetto del pari (0-0) al “Liberati” contro la Ternana, il Palermo è pronto alla sfida di domani (ore 15) al “Barbera” contro l'Avellino. Boscaglia è fiducioso in merito ai segnali di crescita mostrati dai rosanero, da confermare contro i biancoverdi: “L’atteggiamento è fondamentale. Dal punto di vista tattico abbiamo qualche piccola defezione in qualche ruolo specifico, ma credo che il 3-5-2 adottato mercoledì scorso possa essere riproposto. Vedremo. So che la squadra può dare tanto, anche se non siamo ancora al top. Ci arriveremo presto. Domani dobbiamo confermare la crescita, sappiamo dove vogliamo e dobbiamo arrivare. La prestazione contro la Ternana è servita per l’autostima. Dobbiamo vincere le partite a partire da domani contro l'Avellino, la conoscenza avviene giorno dopo giorno, anche se è normale che la squadra debba superare la fase di rodaggio avendo disputato poche partite. Giocheremo per portare a casa i 3 punti. Giocheremo sempre per vincere. C’è anche da capire che siamo partiti leggermente in ritardo e molti sono arrivati da poco. Somma? Non so ancora se confermarlo dall'inizio. Potrebbe anche riposare. Rauti è giovane, deve crescere tanto, ma ha buonissime potenzialità. Il suo futuro dipende da lui, non dagli altri. Saraniti è un calciatore esperto, importante. Ci darà una mano. I gol arriveranno, l'importante è continuare a creare le condizioni perché ciò accada. Luperini subito titolare? Tutto è possibile, è convocato.”