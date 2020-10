Palermo, Boscaglia: "L'Avellino ha sfruttato l'esperienza" Il tecnico dei rosanero: "Avere una rosa più larga dà possibilità di cambiare con più razionalità"

Palermo - Avellino 0-2, il commento post-partita del tecnico dei rosanero, Roberto Boscaglia: “Dobbiamo recuperare giocatori e attendere che gli ultimi arrivati si mettano al pari con i compagni di squadra in termini di condizione. Questo lo si può ottenere solo giocando. Avere una rosa larga ti dà possibilità di cambiare con più razionalità quando ci sono situazioni difficili. Non è di certo questo l’avvio di campionato che volevamo, ne prendiamo atto. Oggi l’Avellino ha schierato giocatori esperti, che parlavano con l’arbitro, noi dobbiamo maturare anche da questo punto di vista. In campo avevamo tanti giocatori giovani, e questa è una nota positiva. Dobbiamo ancora migliorare molto.”