Palermo - Avellino 0-2, la fotogallery Al "Barbera" pomeriggio storico per il club biancoverde, p

Al "Barbera", la sfida tra Palermo e Avellino, valida per la quarta giornata del girone C di Serie C, si è conclusa con il risultato finale di 0-2. Nelle foto di Ottopagine.it, gli scatti di un pomeriggio storico per il club biancoverde, che ha centrato il suo primo successo di sempre in campionato in casa dei siciliani.