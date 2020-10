Avellino, Fella: "Possiamo giocarcela con tutti" L'attaccante subito in gol: "Dedicato a mia moglie, che ha scelto il mio numero di maglia"

Si è presentato con il biglietto da visita che tutti si aspettavano. Giuseppe Fella ha iniziato a ripagare la fiducia dell'Avellino fin da subito, gonfiando subito la rete al “Barbera”, contro il Palermo, e mettendo in ghiaccio il successo per 2-0 dei biancoverdi sui rosanero. “Sono felicissimo dell'esordio.” - ha commentato l'attaccante al microfono di Radio Punto Nuovo - “La dedica del gol è per mia moglie, che ha scelto il numero 11. Appena arrivato mi hanno messo subito a mio agio, si vede che è una squadra importante, costruita per competere ad alti livelli. Sono contento del gol, farlo a Palermo, in uno stadio storico, ha un sapore particolare. Devo solo lavorare e continuare così. Siamo una squadra forte. Possiamo giocare per vincere con tutti.”