Avellino, rientro con il sorriso e testa alla Juve Stabia La carica di D'Angelo, Fella e Bernardotto verso il derby in programma lunedì

Un lunedì di relax con la gioia per quanto costruito al "Renzo Barbera" di Palermo, lì dove l'Avellino non vinceva da 40 anni. Dalla Coppa Italia 1980/1981 alla Serie C 2020/2021: i biancoverdi rientrano in Irpinia con il sorriso dalla Sicilia e sui social è evidente la felicità per i 3 punti conquistati contro i rosanero. "Finché terrai la vista nei tuoi obiettivi, non ci saranno ostacoli che ti fermino": così Giuseppe Fella (con la foto di ottopagine.it) ha commentato, con un post sulla pagina ufficiale, il successo ottenuto a Palermo, blindato dalla rete firmata dall'attaccante di proprietà della Salernitana, ceduto in prestito all'Avellino a pochi minuti dal termine della sessione di calciomercato. Foto e semplice "+3" da parte di Gabriele Bernardotto, inserito da Piero Braglia al 32' della ripresa per sostituire Fella. "Bravissimi tutti. Anche oggi abbiamo dato dimostrazione di poter dire la nostra in un campionato tosto come questo": ecco, invece, il commento di Santo D'Angelo, dopo Viterbo a segno anche nella sua Palermo con la rete che ha regalato il vantaggio nel primo tempo agli uomini di Braglia, da 2/2 in questo avvio stagionale.