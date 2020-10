Riapertura stadi, Iovino: "Dpcm chiaro, occorre tempo" Il segretario del Napoli Femminile: "Ci sono impianti pronti per un graduale incremento dei posti"

Dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm, che consente l'accesso negli stadi a un massimo di mille spettatori, le 6 campane nel girone C di Serie C attendono lumi dalla Regione in merito a una eventuale autorizzazione per la riapertura. Il governatore De Luca si dovrebbe pronunciare in merito nella giornata di venerdì. In ogni caso, sarà possibile vendere biglietti esclusivamente online e gli stessi dovranno fare riferimento a posti numerati. I settori che non sono in possesso di questa caratteristica saranno, dunque, inutilizzabili da parte delle società. Per quanto riguarda il “Partenio-Lombardi”, in attesa che vengano installate le sedute individuali in Tribuna Montevergine, è, dunque, la Tribuna Montevergine l'unico spicchio dell'impianto sportivo irpino che potrebbe essere fruibile, con una capienza di 250 posti da scremare al netto del distanziamento. L'auspicio di Bruno Iovino, segretario generale del Napoli Calcio Femminile, club che milita in Serie A, è che, gradualmente, l'emergenza sanitaria consenta di ampliare le platee, soprattutto per gli stadi regionali che hanno la possibilità di ospitare, in sicurezza, un numero di spettatori superiore ai mille. Nell'audio in apertura il parere del dirigente, esperto di carte federali.