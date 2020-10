Juve Stabia, un positivo al Covid-19 Comunicato ufficiale del club gialloblù, che domani (ore 21) sfiderà in trasferta l'Avellino

La Juve Stabia ha reso noto che l’ultimo giro di tamponi, in ordine cronologico, a cui si è sottoposto il “gruppo squadra”, ha evidenziato un positivo al Covid-19. Il tesserato, leggermente sintomatico, era in isolamento fiduciario già da due giorni, secondo le disposizioni vigenti. La Juve Stabia si è subito attivata per il rispetto di ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale. Domani, alle 21, i gialloblù saranno impegnati in trasferta, contro l'Avellino, nella quinta giornata del girone C di Serie C.