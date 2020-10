Avellino - Juve Stabia, la probabile formazione biancoverde In 23 a disposizione di Braglia che dovrebbe confermare nove undicesimi rispetto all'ultima gara

L'Avellino ha reso noti i convocati per la gara di questa sera, alle 21, al “Partenio-Lombardi”, contro la Juve Stabia, valida per la quinta giornata del girone C di Serie C. Ventitré i calciatori a disposizione di Braglia, tutti fatta eccezione per gli infortunati Errico e Laezza.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Forte, Pane, Pizzella.

Difensori: L. Silvestri, Miceli, Rocchi, Ciancio, Tito, Dossena, Nikolic.

Centrocampisti: Aloi, De Francesco, D'Angelo, Errico, M. Silvestri, Rizzo, Burgio, Bruzzo, Adamo.

Attaccanti: Fella, Maniero, Santaniello, Bernardotto.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Rocchi; Rizzo, Aloi, De Francesco, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella. All.: Braglia.