Avellino, risolto consensualmente un contratto Il club biancoverde alleggerisce il monte ingaggi liberando un centrocampista

L’Avellino ha risolto consensualmente, con incentivo all’esodo per il calciatore, il rapporto contrattuale con il centrocampista Tomás Federico. L'argentino, approdato in biancoverde a gennaio, era legato al club irpino da un prestito sino al 2021 con opzione triennale. Per lui nessuna presenza con la maglia dei lupi.