Foggia - Avellino si giocherà davanti a mille tifosi A comunicarlo il club pugliese, che si è attivato per l'applicazione delle norme anti Covid

Il Foggia ha reso noto che lo stadio “Zaccheria” sarà fruibile da mille persone in occasione del match in programma giovedì, con calcio d'inizio alle 20,45, allo stadio “Zaccheria”. L’apertura, con capienza ridotta, è riservata ai soli residenti nella provincia di Foggia ed è stata decisa a seguito della riunione tra i delegati del Calcio Foggia 1920 e il G.O.S. Verrà garantito il pieno rispetto del distanziamento interpersonale, di almeno un metro, sia frontalmente, sia lateralmente, utilizzando file alternate e lasciando tre sedute libere tra un posto assegnato e l’altro, con l’obbligo di misurazione della temperatura corporea all’accesso e dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La misura del distanziamento varrà anche per i nuclei familiari, i conviventi e i congiunti.