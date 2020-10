U.S. Avellino, due positivi al Covid-19 Entrambi asintomatici e prontamente isolati, immediato nuovo giro di tamponi: le ultime

L’U.S. Avellino ha reso noto che, al diciottesimo ciclo di tampone nasofaringeo, sono risultati positivi al Covid-19 due elementi del "gruppo squadra". Si tratta di del difensore Luigi Silvestri e di un membro dello staff, immediatamente isolati alla notizia della positività e costantemente monitorati dallo staff medico del club. Predisposto, immediatamente, un nuovo ciclo di tamponi. I risultati saranno comunicati nella giornata di domani. Giovedì, alle 20,45, i biancoverdi sono attesi dalla gara in trasferta allo "Zaccheria", contro il Foggia, nella sesta giornata del girone C di Serie C.