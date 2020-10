Foggia - Avellino, le probabili formazioni Allo "Zaccheria" la gara valida per la sesta giornata del girone C di Serie C

Il Covid avanza, la Serie C prova ad andare avanti. Lo sa bene l'Avellino, che stasera (ore 20,45) scenderà in campo allo “Zaccheria”, contro il Foggia, nella gara valida per la sesta giornata del girone C di Serie C. La breve marcia di avvicinamento al match in Puglia è, come noto, stata scandita dalla positività di un componente dello staff e del difensore Luigi Silvestri (dovrebbe tornare a disposizione l’8 novembre in occasione della gara casalinga con il Catanzaro). Due cicli di tamponi negativi (l'esito dell'ultimo è stato comunicato nel primo pomeriggio) hanno fatto tirare un parziale sospiro di sollievo, a maggior ragione dopo il caso Palermo - Turris (9 calciatori infetti più il tecnico Boscaglia e gara rinviata in prossimità del fischio d'inizio).

Capitolo formazioni. In arrivo la seconda di quattro partite in dieci giorni. Inevitabile ricorrere al turnover. Braglia manderà in campo Dossena per sopperire all'assenza forzata di Luigi Silvestri; Rizzo rileverà Ciancio sulla corsia di destra; Marco Silvestri dovrebbe spuntarla a D'Angelo a centrocampo. Ballottaggio tra Bernardotto e Santaniello per affiancare Fella.

Nel Foggia di Marchionni out in difesa lo squalificato Anelli, che sarà sostituito da Gavazzi. A centrocampo l'irpino Garofalo dovrebbe essere preferito Rocca e Ndiaye a Agostinone sulla fascia destra.

Foggia - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Zaccheria” (ore 20,45)

Foggia (3-4-1-2): Fumagalli; Gavazzi, Gentile Germinio; Kalombo, Raggio Garibaldi, Rocca, Ndiaye; Curcio; D’Andrea, Dell’Agnello. A disp.: Di Stasio, Mascolo, Agostinone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Vitale, Di Masi, Garofalo, Morrone, Tascini, Moreschini, Balde. All.: Marchionni.

Indisponibili: Di Jenno, Naessens, Salvi.

Squalificati: Anelli.

Ballottaggi: Rocca - Garofalo: 55% - 45%; Ndiaye - Agostinone 55% - 45%.

Avellino (3-5-2): Forte; Dossena, Miceli, Rocchi; Rizzo, Aloi, De Francesco, M. Silvestri, Tito; Bernardotto, Fella. A disp.: Pane, Pizzella, Adamo, Mariconda, Maniero, Bruzzo, Ciancio, Burgio, D'Angelo, Nikolic. All.: Braglia.

Indisponibili: Errico, Laezza, L. Silvestri.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Bernardotto - Santaniello: 51% - 49%.

Arbitro: Bitonti della sezione di Bologna. Assistenti: De Pasquale della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e Fraggetta della sezione di Catania. Quarto ufficiale: Pashuku della sezione di Albano Laziale.