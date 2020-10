Foggia - Avellino 1-2, le pagelle Scacco matto di Braglia. Adamo entra col piglio giusto: migliore in campo. Bene Ciancio e Rizzo

Marcatori: pt 35’ D’Angelo, st 18’ Santaniello (rig.), 41’ Vitale.

Foggia (3-5-1-1): Fumagalli 6; Germinio 5, Gavazzi 4.5, Agostinone 5; Kalombo 5 (1’ st Dell’Angello 5), Garofalo 5.5 (36’ st Vitale 6.5), Raggio Garibaldi 5 (1’ st Ndiaye 5.5), Gentile 5, Di Masi 5; Curcio 5 (32’ st Balde 6.5); D’Andrea 5 (45’ st Tascini sv). A disp.: Di Stasio, Moreschini, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa. All.: Marchionni 5,5.

Avellino (3-5-2): Forte 6; Ciancio 6.5, Miceli 6, Dossena 6 (32’ st Rocchi 6); Rizzo 6.5, Aloi 6, De Francesco 5.5, D'Angelo 6.5 (26’ st M. Silvestri 5.5), Burgio 5 (26’ st Adamo 7); Santaniello 6.5 (26’ st Maniero 5.5), Bernardotto 6.5 (26’ st Fella 6). A disp.: Pane, Pizzella, Tito, Errico, Mariconda, Bruzzo, Nikolic. All.: Braglia 7.

Arbitro: Bitonti della sezione di Bologna 6. Assistenti: De Pasquale della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e Fraggetta della sezione di Catania 6 e 6. Quarto ufficiale: Pashuku della sezione di Albano Laziale.

Note: Ammoniti: Burgio, Aloi, Curcio, Santaniello, Germinio, Ndiaye e Dossena per gioco falloso; Vitale per comportamento non regolamentare. Angoli: 2-5. Recupero: pt 2’, st 3’. Spettatori: 300 circa.