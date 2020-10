Foggia-Avellino 1-2, Braglia: "Bravi, sotto con la Casertana" Il tecnico dei biancoverdi: "Le partite ravvicinate? Meglio quando si vince"

Foggia - Avellino 1-2, il commento del tecnico dell'Avellino, Piero Braglia: "Abbiamo messo sotto i nostri avversari per 80 minuti, poi ci sta soffrire gli ultimi 10 minuti anche se voglio rivedere come è nato ed è arrivato il gol subito. Detto ciò, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Sono contento per i ragazzi. Bernardotto ha giocato una partita eccellente e con Santaniello hanno retto il peso dell'attacco. Anche Dossena, in difesa, si è fatto trovare pronto." - ha dichiarato l'allenatore a Radio Punto Nuovo - "La scelta di non cambiare gli interni di centrocampo è stata finalizzata ad accrescerne il grado di intesa. Voltiamo pagina. Non possiamo fare diveramente. Domenica arriva un'altra partita, un altro derby, dobbiamo fare attenzione, hanno attaccanti rapidi e c'è bisogno di un'altra prova importante. Quando si vince ben venga giocare ogni 3 giorni, quando si perde, meno."