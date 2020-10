Avellino - Casertana, il Partenio riapre per 757 tifosi Il sindaco Festa ha firmato la delibera: ecco i posti a disposizione e i primi dettagli

Il “Partenio-Lombardi” può tornare ad accogliere i tifosi, seppur in numero ridotto. Il sindaco Gianluca Festa ha firmato la delibera per la riapertura dello stadio ai tifosi biancoverdi. Contro la Casertana saranno occupabili 757 posti a sedere, calcolati in base al Dpcm del 13 ottobre scorso, che prevede la possibilità della presenza sugli spalti del 15 per cento di spettatori rispetto alla capienza totale dall'impianto sportivo. Dunque, 60 spettatori in Tribuna Montevergine; 525 in Curva Sud; 12 nella nord settore disabili e 60 in Tribuna Terminio. Il primo cittadino del capoluogo irpino aveva già annunciato la volontà di riaprire i cancelli dell'impianto di contrada Zoccolari dopo la vittoria a Foggia e l'ha concretizzata a poche ore dall’intervento mediatico del governatore De Luca, che ha preannunciato che ristabilirà il lockdown in Campania. Il via libera è arrivato a margine di un confronto ottenuto in Prefettura, a cui hanno preso parte anche alcuni rappresentanti dell’U.S Avellino. Adesso toccherà alla società stabilire come procedere alla prevendita, che sarà effettuata online, così come per tutte le altre squadre campane, al fine di non creare assembramenti. Gli steward garantiranno la vigilanza e il rispetto delle norme anti Covid-19: dalla misurazione della temperatura, al distanziamento, all'utilizzo delle mascherine per tutta la durata della gara.