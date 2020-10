Casertana, Guidi: "Vogliamo far male all'Avellino" Il tecnico dei falchetti: "L'atteggiamento in campo sarà fondamentale, devono adattarsi a noi"

Non solo le dichiarazioni del capitano dell'Avellino, Mirko Miceli. La vigilia della gara in trasferta contro l'Avellino, il cui calcio d'inizio è in programma alle 17,30, è stata scandita dalle parole di Federico Guidi. Così l'allenatore dei falchetti in vista del match al "Partenio-Lombardi", valido per la settima giornata del girone C di Serie C: “Affrontiamo un’altra squadra costruita per vincere il campionato. L'Avellino ha fatto un mercato importantissimo e ha la possibilità di ruotare tanti calciatori. L'avversario è di valore assoluto, ma questo deve rappresentare uno stimolo a dare sempre di più, Un’altra tappa per metterci alla prova. Avremo di fronte tantissime difficoltà, ma queste non devono spaventarci. Dobbiamo mantenere la stessa mentalità rivista col Catanzaro. In attacco siamo sempre in emergenza visto che l’unico recuperato è Fedato. In più abbiamo calciatori usciti malconci dall’ultima sfida e proveremo a recuperarli fino all’ultimo momento. Abbiamo preparato questa partita per cercare di far male all’Avellino e sfoderare una grande prestazione. Secondo me non sarà la stessa gara vista col Catanzaro. Hanno caratteristiche diverse e hanno una differente struttura fisica. Non è detto che saremo gli stessi visti mercoledì scorso. Speriamo di riuscire a tirar fuori qualche imprevedibilità che possa metterli in difficoltà. Fedato? Ha sicuramente altre caratteristiche rispetto a chi l’ha sostituto nell’ultima partita. Ha grandi qualità e sarà un’arma in più- Che Avellino mi aspetto? Da Braglia, uno dei migliori allenatori della categoria, ci si può aspettare qualsiasi cosa. Fermo restando che l’Avellino sta facendo prestazioni di alto livello e sta subendo pochissimo. Se riuscissimo a far adattare l’Avellino alle nostre caratteristiche, vorrebbe dire essere sulla buona strada. Dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni e, in maniera dinamica, creare quelle superiorità che possano essere decisive. Non possiamo assolutamente sbagliare l’atteggiamento perché vorrebbe dire suicidarsi contro un avversario di questo tipo. La nostra mentalità non deve cambiare. L'obiettivo è riuscire a fare sempre quello per cui siamo stati costruiti. Vogliamo essere propositivi e, lo ripeto, cercare di far male all’Avellino con le nostre armi. Cercheremo sicuramente di continuare a lavorare su quelli che sono i nostri principi. Senza una prestazione al massimo delle nostre potenzialità difficilmente riusciremmo a portare un risultato positivo a casa.”