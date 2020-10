Avellino - Casertana 3-1, le pagelle Maniero alla riscossa. Tito cambia il passo dei lupi. Rizzo la combina grossa, Cudini lo grazia

Avellino - Casertana 3-1, le pagelle.

Marcatori: pt 14’ Icardi, 29’ Maniero; st 14’ Maniero, 41’ Adamo.

Avellino (3-5-2): Pane 6; Ciancio 6.5, Miceli 6, Rocchi 6; Rizzo 5 (11’ st Tito 7), Aloi 6 (35’ st Bruzzo sv), De Francesco 6.5 (29’ st M. Silvestri 6), D'Angelo 6.5, Adamo 6.5; Fella 6.5 (29’ st Santaniello 6), Maniero 7.5 (28’ st Bernardotto 6). A disp.: Forte, Pizzella, Dossena, Errico, Mariconda, Burgio, Nikolic. All.: Braglia 6.5.

Casertana (4-3-3): Dekic 5; Hadziosmanovic 4.5, Carillo 6, Konate 5.5, Setola 5.5 (18’ st Ciriello 5.5); Bordin 6, Petruccelli 6 (44' pt Buschiazzo 6), Izzillo 5; Icardi 7, Varesanovic 6 (18’ st Matese 6), Fedato 5.5 (15’ st Pacilli 5.5). A disp.: Zivkovic, Avella, Longobardo, Petito, De Sarlo, Valeau, De Lucia. All.: Guidi 6.5.

Arbitro: Cudini della sezione di Fermo 5. Assistenti: Politi della sezione di Lecce 4.5 e Pintaudi della sezione di Pesaro 6. Quarto ufficiale: Cosso della sezione di Reggio Calabria.

Note: Espulso: al 40’ pt Hasdziosmanovic per proteste. Ammoniti: Icardi per proteste; Hadziosmanovic, Miceli, Rizzo e Bordin per gioco falloso; Buschiazzo e M. Silvestri per comportamento non regolamentare. Angoli: 8-3. Recupero: pt 1’, st 3’. Spettatori: 156.