Avellino, Adamo: "Pronti i pasticcini, ma testa alla Turris" Gol dell'ex contro la Casertana per l'esterno dei biancoverdi: "Campo o tribuna non fa differenza"

Avellino - Casertana 3-1, il commento di Emanuele Adamo: “Sono contentissimo per il primo gol con la maglia biancoverde, ma è già acqua passata. Abbiamo la testa a mercoledì, alla sfida con la Turris. Qui si lavora tutti i giorni, anche se vado in panchina o in tribuna sono a disposizione del mister e della squadra. Il mio vero ruolo è l'esterno d'attacco, ma ho giocato a destra e a sinistra anche in altre zone del campo. Mi trovo bene ovunque. A fine partita abbiamo esultato negli spogliatoi, come giusto che sia, ma abbiamo già la testa alla prossima partita, ormai questa è andata. Non dobbiamo guardare la classifica, ma pensare a una gara per volta. Giocare in uno stadio che ha fatto la storia è bellissimo, ma non sono andato a esultare sotto la Curva perché mi aspetto di farlo quando sarà piena. Il gol alla mia ex squadra? Per me è partita come le altre per me, sono grato alla Casertana per avermi lanciato del professionismo. Porterò i pasticcini ai compagni..."