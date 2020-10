Casertana, Guidi: "Partita veicolata dalla terna arbitrale" Il tecnico dei falchetti: "L'Avellino è una grande squadra e non ha bisogno di episodi del genere"

Avellino - Casertana 3-1, il commento del tecnico dei falchetti, Federico Guidi: “Abbiamo rivisto le immagini e posso dire che è stata una partita sbagliata dalla terna arbitrale. C'era rigore per noi ed espulsione di Rizzo nell'azione che ha preceduto l'espulsione di Hadziosmanovic: non ha assolutamente offeso il direttore di gara. Il gol del 2-1 di Maniero era in fuorigioco. Dispiace che la partita sia stata veicolata dalla terna arbitrale. L'Avellino è una grande squadra e non ha bisogno di episodi del genere. Avevamo messo sotto l'Avellino, stavamo facendo bene, poi in 10, ovviamente, date anche le difficoltà con cui stiamo facendo i conti, la gara è finita. La partita l'abbiamo preparata con l'obiettivo di non dare punti di riferimento all'Avellino. Abbiamo lavorato bene e spiace perdere in questo modo. L'obiettivo è arrivare alla salvezza esprimendo un buon calcio; mettendo in luce tanti giovani. Poi, se arriverà altro, ben venga.”