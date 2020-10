Casertana, l'amarezza di Icardi: "Ci sentiamo derubati" Il centrocampista ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio dei falchetti

Avellino - Casertana 3-1, il commento del centrocampista dei falchetti, Simone Icardi: “L'approccio alla partita è stato positivo, stiamo dimostrando che possiamo fare un bel campionato e divertirci, fornendo delle belle prestazioni. Il calcio è fatto di episodi e,purtroppo, dal possibile vantaggio, nel risultato e numerico, per il fallo che ho subito da Rizzo, ci siamo trovati in in dieci. Dispiace, la gara è stata condizionata altamente dalla terna arbitrale. Ci sentiamo derubati. Col palleggio li avevamo messi in difficoltà e questo ci deve rendere orgogliosi. Per noi è un punto di partenza importante, Salvezza? Si, dobbiamo lottare e provare a salvarci quanto prima. Una volta conquistare la permanenza in categoria non resterà che divertirci.”