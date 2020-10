Avellino, un altro positivo. Con la Turris si gioca alle 17.30 È il terzo caso dopo Silvestri e un membro dello staff. Differito il calcio d'inizio

L'ultimo ciclo di test ha evidenziato la positività al covid-19 di un altro tesserato dell'Avellino. "L’US Avellino 1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, il gruppo squadra è stato sottoposto al ventitreesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito positivo per un solo componente. - si legge nella nota del club biancoverde - Si tratta di un asintomatico che sta bene ed è stato già posto in isolamento presso il proprio appartamento". È il terzo caso nell'ultimo periodo dopo Luigi Silvestri e un membro dello staff.

Ulteriori test nelle prossime ore e cambia l'orario del match con la Turris, in programma non più alle 15, ma alle 17.30: "Nelle prossime ore il gruppo squadra si sottoporrà a nuovo tampone nasofaringeo come da protocollo. Per adempiere alle disposizioni federali, di concerto con la Turris, è stato richiesto ed ottenuto lo spostamento della gara di domani alle 17,30".