Fabiano: "Pari meritato. Primo posto? Bari e Ternana favorite" Il tecnico della Turris: "La piazza biancoverde merita altri palcoscenici. Noi? Prima salviamoci"

Avellino - Turris 2-2, il commento del tecnico dei corallini, Francesco Fabiano: “Abbiamo conquistato un punto importante contro una grande squadra. Non abbiamo demeritato, abbiamo avuto 3 palle gol limpide nel primo tempo. Il primo gol dell'Avellino è viziato da un fallo di mano; il secondo è stato favorito da una deviazione di Rainone. Abbiamo sfruttato l'espulsione e abbiamo meritato il pareggio. Eravamo preparati per una partita simile, non volevamo fare la vittima sacrificale. Andremo a giocarcela su ogni campo. L'espulsione di Maniero? Penso che il giocatore, data la sua esperienza, ha fatto un'ingenuità, ma quando si vince e quando si perde, si vince in 11. L'Avellino? Io credo che Bari e Ternana partano favorite, poi c'è l'Avellino. Auguro ai lupi di tornare nelle categorie che meritano. Sono stato qui un paio di anni in Serie A e questa piazza merita altri palcoscenici. Noi? Lottiamo per la salvezza. Poi vedremo.”