La Turris ringrazia Avellino con un dono al sindaco Festa Il club corallino non ha dimenticato la disponibilità del Comune per l'utilizzo dello stadio

Dalle tensioni con la proprietà della Casertana, sfociate nelle dure dichiarazioni del presidente Giuseppe D'Agostino, alla riconoscenza della Turris. Il club presieduto da Antonio Colantonio non ha dimenticato la disponibilità dell'Avellino e del Comune del capoluogo irpino nel momento più difficile, ovvero lo scorso luglio quando, in assenza del via libera per l'omologazione del manto in erba sintetica del “Liguori”, è stato concesso l'utilizzo in deroga del “Partenio-Lombardi” per perfezionare la domanda di iscrizione. Un passaggio formale, che non ha portato all'effettivo utilizzo dello stadio dei biancoverdi, ma fondamentale per salvaguardare il ritorno della Turris nel professionismo a distanza di un diciannove anni dall'ultima volta. Così, come documentato attraverso la pagina facebook ufficiale dei corallini, nell'intervallo del match giocato ieri, valido per il recupero della prima giornata del girone C di Serie C, Colantonio ha omaggiato il sindaco Festa con uno splendido e prezioso dono che esalta la tradizione torrese dell'incisione su cammeo.